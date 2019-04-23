Не морем единым: мосту через Севастопольскую бухту дали «добро»

23 апреля 2019     116
Не морем единым: мосту через Севастопольскую бухту дали «добро»

Крымские эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестпроекта на первом этапе строительства моста через Севастопольскую бухту. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ “Главгосэкспертиза России”.

Сейчас северную сторону Севастополя и его центральную часть, где располагаются основные административные, учебные и социальные учреждения, связывает морское сообщение. Через бухту ходят катера и паромы. Однако в период ухудшения погодных условий движение судов прекращается, а жители северной стороны вынуждены добираться в центр по объездному пути и тратить на это много времени. А мост позволит в разы улучшить транспортную доступность региона.

 

«Перспективный транспортный переход через Севастопольскую бухту позволит сформировать удобную транспортную связь северной стороны бухты с центром города, улучшить транспортную доступность в целом и повысить пропускную способность улично-дорожной сети, — отметили в пресс-службе ведомства. — Планируется, что в ходе реализации проекта будет построен вантовый мост и подходы к нему общей протяженностью 4 км. На мосту и подходах будет обустроено четыре полосы движения – по две в каждом направлении. С правой и левой стороны проезжей части установят шумозащитные экраны».

Предполагается, что начальная точка моста будет расположена в районе Апполоновой и Инженерной балок на Брестской улице в южной части Севастополя, а конечная – на улице Богданова в северной. Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Ожидается, что мост через Севастопольскую бухту будет построен до 2023 года.

 
crimea.ria.ru


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