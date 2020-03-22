Никитский ботанический сад закрывается для посещения

22 марта 2020     18
Никитский ботанический сад закрывается для посещения

С понедельника, 23 марта, все парки Никитского ботанического сада: Арборетум, парк «Монтедор», кактусовая оранжерея, а также территория заповедника «Мыс Мартьян» будут закрыты для посещения.

Основанием стал приказ Минобрнауки России о деятельности организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и осуществляющих музейную деятельность или управление особо охраняемыми природными территориями.

Ограничения будут действовать до 5 апреля включительно. Если их не продлят, то у гостей заповедника еще будет возможность увидеть Парад тюльпанов. В Никитском ботаническом саду в этом году высадили 100 тысяч тюльпанов 200 сортов. Причем 130 сортов – впервые. Обычно Парад тюльпанов проходит с середины апреля до первой декады мая. И шансы, что посетители смогут прийти и полюбоваться этими цветочными коврами, пока еще есть. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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