Никитский ботанический сад приглашает в июле на выставку лилий

110 сортов лилейника, включая ранние и среднецветущие виды, должны распуститься в начале июля в Никитском ботаническом саду. В понедельник там откроется выставочная экспозиция. В ней собраны абсолютно все садовые группы лилейника.
«Чтобы показать сразу 110 сортов, требуется немало усилий и от научных сотрудников, и от садоводов. Тем более, что в нашей коллекции собраны представители всех садовых групп: от карликовых и мелкоцветковых до высокорослых и «гигантских», – цитирует директора Юрия Плугатаря пресс-служба ботанического сада.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта otzovik.ru
Источник: Вести.Севастополь