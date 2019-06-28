Никитский ботанический сад приглашает в июле на выставку лилий

«Чтобы показать сразу 110 сортов, требуется немало усилий и от научных сотрудников, и от садоводов. Тем более, что в нашей коллекции собраны представители всех садовых групп: от карликовых и мелкоцветковых до высокорослых и «гигантских», – цитирует директора Юрия Плугатаря пресс-служба ботанического сада.

110 сортов лилейника, включая ранние и среднецветущие виды, должны распуститься в начале июля в Никитском ботаническом саду. В понедельник там откроется выставочная экспозиция. В ней собраны абсолютно все садовые группы лилейника.

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