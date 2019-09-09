Николай Валуев оценил уровень подготовки севастопольских боксёров

9 сентября 2019     21
Николай Валуев оценил уровень подготовки севастопольских боксёров

Он назвал севастопольскую школу бокса очень сильной.

«Горка, карусель, качели, а то места, где можно полазить так основательно, не было. А сейчас попробовал брусья, полазил, подтянулся, отжался. Площадка нравится. Буду каждый день приходить», –  поделился житель дома №14 по ул. Астана Кесаева Никита Фомин.

Во дворе спального района непривычно шумно. Радуются взрослые, но больше всего дети. Третьеклассник Никита Фомин не удержался и, забыв про школьную форму, устремился к перекладинам.

Вторая спортивная площадка на проспекте Октябрьской Революции построена в рамках партийного проекта “Городская среда” при участии правительства города и государственной корпорации «Ростех». Депутаты отмечают: использованы долговечные экологичные материалы. Новое спортивное пространство безопасно – специальное покрытие и отсутствие острых углов не позволят пораниться.

«У меня есть такое понимание – московский стандарт. Тут вот все в мелочах кроется. Вот, например, эта резина – очень актуально для Севастополя – вы обратили внимание – она не пахнет. То есть она сделана из очень качественных материалов», – отметил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

Городские преобразования оценил и депутат Государственной Думы Николай Валуев. Политик-боксер вспомнил и свои прошлые визиты в Севастополь, и двор своего детства.

«Да мы и мечтать не могли о том, что у нас такое новое оборудование появится. Нам приходилось придумывать. Кусок железной трубы, между деревьями привязывали, получался турник. Я очень рад, что дети не будут сидеть дома, а вылезут сюда, именно на улицы, на чистый воздух, и самое главное – это будет живое общение», – рассказал Николай Валуев.

Пообщаться вживую с парламентарием и титулованным боксером-тяжеловесом смогли воспитанники 4 спортивной школы олимпийского резерва. Сразу после презентации дворовой площадки Николай Валуев отправился в севастопольскую кузницу чемпионов по боксу. Там он открыл турнир памяти адмирала Алексея Грейга.

Он наградил первых победителей медалями и дипломами, раздал памятные автографы всем желающим.

«Севастопольская школа бокса очень сильная. Вообще крымская школа бокса сильная. И некоторые вот сейчас даже подходили, благодарили за то, что, оказывается, мой пример вдохновил», – сказал Валуев.

Воспитанникам спортшколы он пожелал крепко держать удар и не сворачивать с намеченного пути. И выразил надежду, что когда-то и они своими спортивными достижениями будут вдохновлять подрастающее поколение.

Ильдар Саудабаев, Сергей Буторин, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь

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