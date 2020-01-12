Николай Мусиенко: «Мы мечтаем провести полную реставрацию здания диорамы и полотна «Штурм Сапун-горы»

В России 2020-й объявлен Годом памяти и славы. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне соответствующий Указ подписал Президент Владимир Путин. Уже утверждён план основных мероприятий в масштабах страны, за их проведение отвечает российский организационный комитет “Победа”. Но и органам исполнительной власти в регионах тоже рекомендовано принять активное участие, составить список памятных акций и провести их в течение года.

В Севастополе в 2020-м должны завершить реконструкцию Сапун-горы и Исторического бульвара – об этом рассказал директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Что сделают к 9 мая? И как собираются укладываться в столь сжатые сроки? Об этом Николая Мусиенко спросила Алёна Давыдова.

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Источник: Вести.Севастополь