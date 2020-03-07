Нина Сатымова получила поздравления от севастопольских полицейских

7 марта 2020     13
Нина Сатымова получила поздравления от севастопольских полицейских

Полицейские поздравили последнего в Севастополе ветерана, служившего после войны в органах внутренних дел. 

Севастопольские полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны Нину Сатымову с Международным женским днем.
Стражи порядка с праздничным визитом приехали к женщине домой. Они подарили Нине Васильевне букет цветов и вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

В 1942 году Нина Сатымова, окончив 8 классов, добровольно ушла на фронт из города Вологды. В военкомате её направили на обучение радисткой. После окончания курсов она была направлена на фронт. Нина Васильевна принимала участие в освобождении Западной Украины, Польши, Чехословакии, Германии. День Победы 9 мая 1945 года была в Берлине.
Нина Сатымова награждена медалями, орденом Отечественной войны, орденом за мужество и за боевые заслуги.
После окончания войны вышла замуж за сотрудника ОВД. Работала во вневедомственной охране при Гагаринском УВД. Оттуда и ушла на пенсию.

Полицейские поблагодарили ветерана за подвиг, смелость и отвагу перед Родиной в грозные военные годы, пожелав ей счастья, здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото и видео пресс-службы УМВД России по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

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