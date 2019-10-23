НИС «Профессор Водяницкий» отправится в зимний рейс после долгого перерыва

22 октября 2019     16
НИС «Профессор Водяницкий» отправится в зимний рейс после долгого перерыва

Учёные ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» отправятся в экспедицию в зимний период впервые, после многолетнего перерыва.

Министерство науки и высшего образования РФ внесло изменения в государственное задание на 2019 год, добавив четвёртый рейс НИС «Профессор Водяницкий», сообщили в пресс-службе ФИЦ ИнБЮМ.

«Мы ждали этой абсолютно позитивной для наших учёных новости, – рассказывает кандидат географических наук, врио директора ФИЦ ИнБЮМ Роман Горбунов. – Исследования в зимний период необычайно важный и нужны нашим учёным-биологам».

По словам Горбунова, сейчас судно находится в третьем плановом рейсе в Чёрном и Азовском морях.

Старт четвёртого планируют на начало декабря, чтобы к концу года учёные могли вернуться на берег и в январе начать обрабатывать полученные данные.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ФИЦ ИнБЮМ

Источник: Вести.Севастополь

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