Новая набережная открылась в Ялте

В Ялте состоялось открытие новой набережной Приморского пляжа, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
«Убраны точки стихийной торговли, благоустроена территория, реализованы пункты программы «Доступная среда», целью которой является создание безбарьерной среды для инвалидов», – говорится в сообщении.
Набережную реконструировали за счет средств частного инвестора, без привлечения бюджета города.
Сергей Аксенов отметил, что в начале следующего курортного сезона реконструкция Приморского парка будет завершена.
Источник: Вести.Севастополь