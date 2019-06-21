Новая набережная открылась в Ялте

Сергей Аксенов отметил, что в начале следующего курортного сезона реконструкция Приморского парка будет завершена.

Набережную реконструировали за счет средств частного инвестора, без привлечения бюджета города.

«Убраны точки стихийной торговли, благоустроена территория, реализованы пункты программы «Доступная среда», целью которой является создание безбарьерной среды для инвалидов», – говорится в сообщении.

В Ялте состоялось открытие новой набережной Приморского пляжа, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

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