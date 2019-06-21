Новая набережная открылась в Ялте

21 июня 2019     29
Новая набережная открылась в Ялте

В Ялте состоялось открытие новой набережной Приморского пляжа, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

«Убраны точки стихийной торговли, благоустроена территория, реализованы пункты программы «Доступная среда», целью которой является создание безбарьерной среды для инвалидов», – говорится в сообщении.

Набережную реконструировали за счет средств частного инвестора, без привлечения бюджета города.

Сергей Аксенов отметил, что в начале следующего курортного сезона реконструкция Приморского парка будет завершена.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Вести Севастополь 21.06.2019
Вести Севастополь 21.06.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Первая волна выпускников российской “Нахимки”. Вчера еще курсанты, а сегодня офицеры покидают стены училища и отправляются …


12 новых аппаратов УЗИ получат больницы Севастополя
12 новых аппаратов УЗИ получат больницы Севастополя

12 современных аппаратов ультразвуковой диагностики поступят в больницы Севастополя к началу осени, сообщила пресс-служба правительства города в пятницу. «Поставщики обещали …


Новая набережная открылась в Ялте
Новая набережная открылась в Ялте

В Ялте состоялось открытие новой набережной Приморского пляжа, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. «Убраны …


Россия готова помочь восстановить английское кладбище в Севастополе
Россия готова помочь восстановить английское кладбище в Севастополе

Россия готова помочь восстановить кладбище английский военных, которые погибли во время Крымской войны, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. «Это очень …


Севастопольца накажут за разжигание национальной розни в интернете
Севастопольца накажут за разжигание национальной розни в интернете

Прокуратура Ленинского района Севастополя вместе с региональным управлением ФСБ обнаружила в сети интернет факт унижения по национальному признаку. Материалы о …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты