Новая полоса аэропорта Симферополя позволит принимать любые типы самолетов

9 декабря 2019     13
Новая полоса аэропорта Симферополя позволит принимать любые типы самолетов

В международном аэропорту Симферополь завершают укладку финального слоя новой взлетно-посадочной полосы. Ее длина составит 3 тысячи 200 метров, что позволит принимать любые типы самолетов, даже такие большие и тяжелые, как Боинг-747.  

Новая взлетно-посадочная полоса состоит их 5 слоев. Самый нижний – это гидроизоляция. Затем щебень разной крупности и наконец 2 слоя бетона – по 20 сантиметров и по 40. Только такой «слоеный пирог» сможет выдержать вес самых тяжелых самолетов.

Современное полотно создают специалисты со всей России. Главный инженер Николай Корицкий приехал из Краснодарского края. На его счету 8 проектов, в их числе взлетно-посадочные полосы в аэропортах Геленджика и Сочи. Тот проект, над которым он сейчас работает в Крыму, относится к типу сейсмически надежных. Полоса выдержит даже 8-бальное землетрясение. 

Новую полосу было решено строить на месте старой – до момента реконструкции она не использовалась больше 10 лет. Старая дорога состояла из бетонных плит, по которым и разгонялся самолет. Сейчас такие взлетно-посадочные полосы больше не строят, рассказывают специалисты. Современные дороги для авиалайнеров- монолитные. Новая полоса будет на 500 метров длиннее свое предшественницы. 

Она должна прослужить не менее 20 лет. Вместе с ней в аэропорту появится новая инфраструктура: перроны, рулежные дорожки, ограждения и световые указатели. Последние помогут осуществлять посадку при туманах, что в Крыму не редкость.

Реконструкцию ведут в рамках федеральной целевой программы. После окончания строительства новая взлетно-посадочная полоса станет основной в аэропорту Симферополя.

Тамара Симонова, Андрей Колупаев, Дмитрий Глуцкий, Вести Крым

Фото с сайта 3652.ru

Источник: Вести.Севастополь

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