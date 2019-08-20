Новая спортивная площадка появится в селе Орлиное

20 августа 2019     21
Новая спортивная площадка появится в селе Орлиное

Спортплощадку строят в рамках национального проекта – “Образование”. Он направлен на развитие способностей и талантов у детей и молодежи. На эти цели из федерального бюджета школе выделили субсидию – 3 миллиона рублей.

Финансовую помощь учреждение получает уже четвертый год. За это время там отремонтировали старый спортивный зал, сделали площадку для занятий воркаут, беговую дорожку с прыжковой ямой и спортивную площадку для мини-футбола и баскетбола.

«В школе 783 ребенка на сегодняшний день и, безусловно, в связи с тем, что мы подвозим сейчас на этот год 402 ребенка из 12 сел Байдарской долины и Варнаутской, конечно, создания условий для развития спорта у нас вот в этой зоне крайне необходимо было», – говорит Надежда Козлова, директор средней школы №47.

«На сегодняшний день подрядная организация у нас завершает работы по устройству баскетбольно-волейбольной площадки. Мы видим готовность на сегодняшний день 50%. К 1 сентября планируем ввести в эксплуатацию», – говорит Елена Бойко, начальник отдела государственных программ департамента образования Севастополя.

Предстоит решить и кадровый вопрос. В школе не хватает еще одного учителя по физкультуре.


Источник: Вести.Севастополь

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