Новая техника "Севастополького автодора" проводит полив дорог

“Севастопольский автодор” сегодня продемонстрировал возможности новой техники, закупленной в рамках модернизации предприятия.

Одно из направлений в содержании городских магистралей – очистка и орошение дорожного покрытия. Для этого используют многофункциональные поливомоечные машины. С их помощью можно очистить проезжую часть, барьерные ограждения и дорожные знаки. Такую технику используют и для орошения дорог, что позволяет продлить срок службы асфальта и, таким образом, сэкономить бюджетные средства.

«В условиях жаркого климата асфальт нагревается и в это время возможно повышенное колеобразование. Поливая дороги, орошая их, мы, в том числе, снижаем температуру асфальта и снижаем эти риски. Это гораздо более экономичная модель в части расхода воды, практически в 5 раз меньше воды надо для обработки той же площади проезжей части», – сказал Александр Чумаков, заместитель директора предприятия “Севастопольский автодор”.

Объема бункера одной машины – это восемь кубометров – хватает на 1,5-2 часа непрерывной работы. Орошение и очистку в летний период проводят на 74 улицах города круглосуточно. Работают в 2 смены.

Источник: Вести.Севастополь