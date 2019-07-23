Новая ферма по выращиванию мидий и устриц появилась в Севастополе

Еще одна ферма по выращиванию мидий и устриц появилась в Ласпи. На ней разводят моллюсков промышленных масштабах, но развитию отрасли мешает ряд проблем, говорит директор предприятия.

«Это, конечно, береговая база. Потому что те фермы, которые расположены на Южном берегу Крыма, это у них нет берега, нет причальных стенок, нет ничего такого, с чем можно было бы работать. В данный момент нам минсельхоз – вот Дмитрий Сергеевич помогает оформить причал, где мы можем сделать какую-то конструкцию для спуска на воду», – говорит Валерий Страхолис, директор фирмы по выращиванию устриц и мидий.

Еще одна проблема – большие затраты на производство. Решить её помогает государство. В Севастополе насчитывается десять рыбоводных участков общей площадью чуть больше 500 гектаров. Для всех предусмотрены меры государственной поддержки на возмещение затрат и развитие аквакультуры. Ежегодно из городского бюджета на эти цели выделяют пять миллионов рублей.

«Закуплен спад устричный. Миллион семьсот рублей было доведено, 50% от понесенных затрат. На данный момент вот на этом предприятии в июне сформирован участок. Точнее определен победитель, сейчас ведется соответствующая работа по заключению договоров», – говорит Дмитрий Чумаков, руководитель департамента сельского хозяйства Севастополя.

Их будет два. Оба на пользование рыбоводными участками. Общая площадь – 25 гектаров. Это позволит устрично-мидийной ферме нарастить объем производства.

Сейчас в год компания выращивает 2 миллиона тонн устриц и 40 тонн мидий. Но гастрономический туризм развивается и такого объема уже недостаточно. Поэтому в планах на ближайшие два года устриц разводить в 10 раз больше, а количество мидий увеличить в 25 раз.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь