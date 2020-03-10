Новая школа в микрорайоне Казачьей бухты готова наполовину

Сегодня и.о. директора департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов осмотрел строящуюся школу в микрорайоне Казачьей бухты. По словам строителей, объект готов наполовину.

Сейчас там идут работы по устройству вентиляции, началась внутренняя отделка некоторых помещений. Сдать школу планируется в декабре 2020 года.

Она будет рассчитана на 704 детей. Кроме обычных учебных классов, запроектированы кабинеты домоводства для девочек и мастерские по обработке металла и древесины для мальчиков. В школе будут актовый и музыкальный залы, библиотека, фотолаборатория и тир. Здание обеспечат пандусами и лифтами, чтобы его могли посещать дети-инвалиды.

Сейчас в Севастополе строятся еще три учебных заведения: школа-коллегиум на Античном проспекте, корпус к школе №61 в микрорайоне улицы Шевченко и новое здание к начальной школе №37 на проспекте Октябрьской революции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь