Новая школа в микрорайоне Казачьей бухты готова наполовину

10 марта 2020     19
Новая школа в микрорайоне Казачьей бухты готова наполовину

Сегодня и.о. директора департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов осмотрел строящуюся школу в микрорайоне Казачьей бухты. По словам строителей, объект готов наполовину. 

Сейчас там идут работы по устройству вентиляции, началась внутренняя отделка некоторых помещений. Сдать школу планируется в декабре 2020 года. 

 

Она будет рассчитана на 704 детей. Кроме обычных учебных классов, запроектированы кабинеты домоводства для девочек и мастерские по обработке металла и древесины для мальчиков. В школе будут актовый и музыкальный залы, библиотека, фотолаборатория и тир. Здание обеспечат пандусами и лифтами, чтобы его могли посещать дети-инвалиды. 

Сейчас в Севастополе строятся еще три учебных заведения: школа-коллегиум на Античном проспекте, корпус к школе №61 в микрорайоне улицы Шевченко и новое здание к начальной школе №37 на проспекте Октябрьской революции. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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