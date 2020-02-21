Новейший буксир «Сергей Балк» принят в состав ЧФ

Утром 21 февраля на судне подняли Андреевский флаг и включили в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота ЧФ.

Морской буксир «Сергей Балк» – головное судно проекта 23470. Он предназначен для морских буксировок во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в порах. Специализированное оборудование позволяет буксиру участвовать в пожаротушении на надводных объектах.

Теперь экипажу буксира предстоит проверка готовности к выходу в море, после чего судно приступит к выполнению плановых задач.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь