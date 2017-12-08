Новогодняя историческая анимация на Площади Нахимова

8 декабря 2017     94
Новогодняя историческая анимация на Площади Нахимова

С 31 декабря на 1 января Площадь Нахимова перенесётся в конец 19 века на время новогодних гуляний.

Новый год – время, когда стираются границы между прошлым и будущим, между простыми людьми и представителями высшего света. Все становятся участниками исторических перфомансов и праздничных торжеств в самом сердце Севастополя.

Программа мероприятия будет развёрнута с 21:00 до 2:00.

Формат – костюмированная историческая анимация. Аниматоры играют роли исторических персонажей, взаимодействуют с публикой и вовлекают их в праздничное действо через театрализованные сценарии, живую музыку и увлекательные активности.

 

 

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