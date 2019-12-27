Новогодняя ярмарка открылась на перекрёстке Героев Бреста и Борисова

Всё для «Оливье» и Нового года предлагают сельскохозяйственные производителя Севастополя.

Новогодняя ярмарка открылась на перекрестке улицы Героев Бреста и улицы Борисова. Здесь же работают и ёлочный базар, и праздничная фотозона. Специальные гости – представители крупных российских фабрик ёлочных игрушек из Великого Новгорода и подмосковного Клина. Коллекционные серии, ручная роспись по стеклу и советская стилистика игрушек. А ещё пряники от севастопольских кондитеров, блины и красная икра, книги и открытки. И всё это под музыкальное сопровождение и с подарками от Деда Мороза, которого тоже можно встретить на ярмарке.

Новогодняя ярмарка будет работать всего три дня, с 27 по 29 декабря с 09:00 до 18:00. Завтра, 28 декабря, для всех гостей в 12:00 начнётся праздничный концерт.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь