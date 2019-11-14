Новогодняя ёлка в Севастополе обойдётся Москве в 7,5 млн рублей

На празднование Нового года и московскую ёлку могут потратить до 7 582 000 рублей.

Тендер на услуги по организации новогодних мероприятий в Севастополе объявило ГБУ «Московский дом национальностей». Соответствующее объявление размещено на сайте Госзакупок.

Начальная максимальная стоимость услуг – чуть более 7 582 000 рублей. На эту сумму необходимо установить ёлку, организовать 12 представлений продолжительностью до 2,5 часов и обеспечить маленьких зрителей сладкими подарками.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь