Новое диагностическое оборудование появилось в горбольнице №9

На компьютерном томографе и маммографе будут обследовать стационарных и амбулаторных пациентов.

Планируется, что в сутки томографию будут проходить до 60, как экстренных, так и плановых пациентов.

«Установили новый компьютерный томограф 64-срезовый, 2019 года выпуска. Будет работать круглосуточно, принимать всех пациентов города: стационарных и амбулаторных», – рассказала заведующая рентген отделением городской больницы №9 Анна Згонникова.

Новое оборудование позволит врачам выявлять и подтверждать все злокачественные образования, на разных стадиях, и сразу направлять больного на лечение.

«В связи с объединением городской больницы №9 с инкерманской городской больницей №6, теперь мы одна больница, единая. Прикреплённое население у нас выросло с 25 тысяч до 55 тысяч. Доступность диагностики у нас повысилась и будет совершенно на другом уровне», – отмечает главный врач городской больницы №9 Нина Волкова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь