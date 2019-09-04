Новое футбольное поле на ул. Сладкова сдадут на два месяца позже срока

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на улице Сладкова в районе Стрелецкой бухты может быть закончено позже минимум на два месяца. Об этом заявил представитель компании-подрядчика. Сейчас на объекте идёт планировка поверхности футбольного поля, устройство дренажа и каркаса здания бытового блока, армирование фундамента под опоры освещения. Но не все работы были предусмотрены текущим проектом. Его придётся корректировать.

«Есть большая вероятность смещения графика из-за появления новых работ на сумму более 20 млн рублей, так как первоначальный проект делался не так, как нужно», _ объяснил главный инженер компании-подрядчика Эдуард Файзуллин.

Общая площадь участка под застройку – почти 3 гектара. В целом проект предусматривает строительство футбольного поля, его ограждений, создание нового искусственного покрытия. Также должны появиться подпорная стена и автомобильная стоянка.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь