Новую автостанцию открыли в посёлке Красногвардейское

Новое модульное здание установлено предприятием «Крымавтотранс».

«После проведения комиссией <…> оценки износа старого строения автостанции «Красногвардейское», принято решение о необходимости закупки и установки на территории автостанции нового модульного здания», – рассказал и.о. директора ГУП «Крымавтотранс» Игорь Дзингайло.

По его словам, модернизированная станция состоит из кассовой зоны и зала ожидания с системой кондиционирования. Эта автостанция стала шестым модульным комплексом, открытым в Крыму, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма. В конце весны текущего года подобная станция открылась в Советском.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь