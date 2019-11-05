Новую автостанцию открыли в посёлке Красногвардейское

5 ноября 2019     17
Новую автостанцию открыли в посёлке Красногвардейское

Новое модульное здание установлено предприятием «Крымавтотранс».

«После проведения комиссией <…> оценки износа старого строения автостанции «Красногвардейское», принято решение о необходимости закупки и установки на территории автостанции нового модульного здания», – рассказал и.о. директора ГУП «Крымавтотранс» Игорь Дзингайло.

По его словам, модернизированная станция состоит из кассовой зоны и зала ожидания с системой кондиционирования. Эта автостанция стала шестым модульным комплексом, открытым в Крыму, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма. В конце весны текущего года подобная станция открылась в Советском.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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