Новую газозаправочную станцию открыли в Севастополе

В Севастополе запущена новая газозаправочная станция. Она будет обслуживать частные автомобили и общественный транспорт. При этом задержек с выходом на маршруты не будет. Мощность станции в 2,5 раза превышает потребность всех рейсовых автобусов.

«Здесь мы уже проводили эксперименты. Нам для заправки необходимо 6 часов, чтобы заправить 100 машин. Утром все машины, которые должны быть заправлены за ночь, они будут заправлены, и будут в 5-6 утра находиться на своих конечных точках», – сказал Александр Швейкус, директор ГУП “Севэлектроавтотранс им. Круподёрова”.

Спрос на голубое топливо в Севастополе будет расти. К следующему году на маршруты выйдут ещё 80 новых автобусов. Следующую газозаправочную станцию власти планируют открыть на улице Горпищенко.

«Доля общественного транспорта, которая работает на газу, уже сегодня составляет порядка 20-23%. Я считаю, что нужно это делать и дальше. Вкупе с электротранспортом – троллейбусами, конечно, это порядка 45%», – сказал Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя.

Накануне правительство Севастополя решило субсидировать перевод автомобилей на газовое топливо. Владельцу машины компенсируют половину затрат на её переоборудование. За три года на газ по этой схеме перейдут три тысячи автомобилей.

Служба информации “вести – Севастополь”

Источник: Вести Севастополя