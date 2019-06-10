Новую газозаправочную станцию открыли в Севастополе

10 июня 2019     8
Новую газозаправочную станцию открыли в Севастополе

В Севастополе запущена новая газозаправочная станция. Она будет обслуживать частные автомобили и общественный транспорт. При этом задержек с выходом на маршруты не будет. Мощность станции в 2,5 раза превышает потребность всех рейсовых автобусов.

«Здесь мы уже проводили эксперименты. Нам для заправки необходимо 6 часов, чтобы заправить 100 машин. Утром все машины, которые должны быть заправлены за ночь, они будут заправлены, и будут в 5-6 утра находиться на своих конечных точках», – сказал Александр Швейкус, директор ГУП “Севэлектроавтотранс им. Круподёрова”.

Спрос на голубое топливо в Севастополе будет расти. К следующему году на маршруты выйдут ещё 80 новых автобусов. Следующую газозаправочную станцию власти планируют открыть на улице Горпищенко.

«Доля общественного транспорта, которая работает на газу, уже сегодня составляет порядка 20-23%. Я считаю, что нужно это делать и дальше. Вкупе с электротранспортом – троллейбусами, конечно, это порядка 45%», – сказал Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя.

Накануне правительство Севастополя решило субсидировать перевод автомобилей на газовое топливо. Владельцу машины компенсируют половину затрат на её переоборудование. За три года на газ по этой схеме перейдут три тысячи автомобилей.

Служба информации “вести – Севастополь”

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Новую газозаправочную станцию открыли в Севастополе
Новую газозаправочную станцию открыли в Севастополе

В Севастополе запущена новая газозаправочная станция. Она будет обслуживать частные автомобили и общественный транспорт. При этом задержек с выходом на …


Вести Севастополь 10.06.2019
Вести Севастополь 10.06.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – В Севастополе продолжают подсчитывать ущерб от ливня. Список пострадавших объектов растёт. – “Золотая гагара” прилетела в …


Ольга Хомякова: «Школа на Античном станет прогрессивным учебным заведением в Севастополе»
Ольга Хомякова: «Школа на Античном станет прогрессивным учебным заведением в Севастополе»

Победителем конкурса в номинации «Управление» стала заместитель директора по учебно-воспитательной работе «Гимназия № 7 имени В.И. Великого» Ирина Крестинина, которая …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты