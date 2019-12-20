Новую спортплощадку открыли на улице Льва Толстого

В пятницу, 20 декабря, состоялось открытие спортивной площадки районе дома №17 по Льва Толстого.
«Есть такие инициативные люди, которые принимают активное участие в развитии города. Благодаря грантовой поддержке в Севастополе благоустраиваются территории», – рассказал и.о. директора департамента территориального развития Сергей Бездольный.
На новой площадке, установлены: спортивный и игровой комплексы, скамейки, выполнено озеленение. Стоимость благоустройства – около трёх миллионов рублей.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь