Новую спортплощадку открыли на улице Льва Толстого

20 декабря 2019     17
Новую спортплощадку открыли на улице Льва Толстого

В пятницу, 20 декабря, состоялось открытие спортивной площадки районе дома №17 по Льва Толстого.

«Есть такие инициативные люди, которые принимают активное участие в развитии города. Благодаря грантовой поддержке в Севастополе благоустраиваются территории», – рассказал и.о. директора департамента территориального развития Сергей Бездольный.

На новой площадке, установлены: спортивный и игровой комплексы, скамейки, выполнено озеленение. Стоимость благоустройства – около трёх миллионов рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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