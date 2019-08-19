Новые вина «Золотой балки» удостоены Гран-при международного конкурса

19 августа 2019     20
Новые вина «Золотой балки» удостоены Гран-при международного конкурса

На Международном конкурсе «Ялта. Золотой грифон-2019» новое сухое красное вино «Золотой балки» «BALAKLAVA MERLOT» получило Гран-при. А сухое белое вино «LOCO CIMBALI» и коллекционное игристое вино «CUVEE DE VITMER» были удостоены золотых медалей.

Эти вина входят в новую линейку резервных вин под брендом «BALAKLAVA Barrique». Виноград для «BALAKLAVA» урожая 2016 года выращен в Севастопольском терруаре, который признан лучшим на всем Крымском полуострове. Ягоды собраны вручную и прошли двойную селекцию. Для изготовления этих вин в «Золотой балке» выбрали специальные участки с лозой, средний возраст которой составил 25 лет, и особыми карбонатно-глинистыми почвами. Вино создавал известный энолог Олег Репин, и оно в течение 20 месяцев было выдержано в подвале во французских дубовых бочках. 

Название продукта обыгрывает историю той местности, где выращен и собран виноград. LOCO CIMBALI (дословно «Местность Чимбали») – это генуэзская крепость Чембало на территории нынешней Балаклавы. Согласно историческим хроникам, в XV веке на южном берегу Крыма генуэзцы активно выращивали виноград и продавали вино.

«Мы вдохновились богатством нашего исторического наследия и создали линейку выдержанных тихих вин BALAKLAVA, включающую в себя также 2 ассамбляжных вина LOCO CIMBALI, которая подчеркивает преемственность поколений», – цитирует пресс-служба агрофирмы слова генерального директора «Золотой балки» Елены Костенко.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Названа оптимальная зарплата для ипотеки
Названа оптимальная зарплата для ипотеки

Семейный доход, который требуется для комфортного обслуживания ипотечного кредита в России, в августе 2019 года составляет 75,6 тысячи рублей в …


В Одинцово автомобиль обстреляли из лука
В Одинцово автомобиль обстреляли из лука

Неизвестный обстрелял автомобиль из лука в Московской области. Об этом 19 августа пишет сайт kp.ru. Инцидент произошел в городе Одинцово. …


Дмитрий Саблин: «Необходимо начинать конкретную работу по взаимодействию Севастополя и сирийской провинции Тартус»
Дмитрий Саблин: «Необходимо начинать конкретную работу по взаимодействию Севастополя и сирийской провинции Тартус»

Сегодня в сирийском Тартусе состоялась встреча депутата Государственной Думы, секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Саблина с губернатором провинции Сафуаном Абу …


Самая разыскиваемая россиянка попала в тюрьму
Самая разыскиваемая россиянка попала в тюрьму

Интерпол задержал и передал Финляндии россиянку Светлану Хютти, которая находилась в списке самых разыскиваемых преступников страны. Об этом со ссылкой на …


Тело утонувшего в Любимовке мужчины удалось извлечь из воды
Тело утонувшего в Любимовке мужчины удалось извлечь из воды

Накануне вечером в 2 км от пляжа Любимовка утонул 23-летний молодой человек. Он отдыхал с другом на берегу моря. Пошел купаться …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты