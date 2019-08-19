Новые вина «Золотой балки» удостоены Гран-при международного конкурса

На Международном конкурсе «Ялта. Золотой грифон-2019» новое сухое красное вино «Золотой балки» «BALAKLAVA MERLOT» получило Гран-при. А сухое белое вино «LOCO CIMBALI» и коллекционное игристое вино «CUVEE DE VITMER» были удостоены золотых медалей.

Эти вина входят в новую линейку резервных вин под брендом «BALAKLAVA Barrique». Виноград для «BALAKLAVA» урожая 2016 года выращен в Севастопольском терруаре, который признан лучшим на всем Крымском полуострове. Ягоды собраны вручную и прошли двойную селекцию. Для изготовления этих вин в «Золотой балке» выбрали специальные участки с лозой, средний возраст которой составил 25 лет, и особыми карбонатно-глинистыми почвами. Вино создавал известный энолог Олег Репин, и оно в течение 20 месяцев было выдержано в подвале во французских дубовых бочках.

Название продукта обыгрывает историю той местности, где выращен и собран виноград. LOCO CIMBALI (дословно «Местность Чимбали») – это генуэзская крепость Чембало на территории нынешней Балаклавы. Согласно историческим хроникам, в XV веке на южном берегу Крыма генуэзцы активно выращивали виноград и продавали вино.

«Мы вдохновились богатством нашего исторического наследия и создали линейку выдержанных тихих вин BALAKLAVA, включающую в себя также 2 ассамбляжных вина LOCO CIMBALI, которая подчеркивает преемственность поколений», – цитирует пресс-служба агрофирмы слова генерального директора «Золотой балки» Елены Костенко.

Источник: Вести.Севастополь