Новые вызовы: 13 судоремонтный завод ЧФ готов к ремонту гражданских судов

Каким 2019 год стал для черноморских судоремонтников, как складывается ситуация на ведущем предприятии черноморского судоремонта, председателю севастопольского отделения Союза журналистов России Сергею Горбачеву рассказал директор ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России Александр Юрьев.

– Александр Петрович, хорошо известно выражение: судоремонт, как плавку стали, остановить невозможно. Исходя из этого, сомнений не возникает: 13-й судоремонтный завод, как всегда, был занят конкретным делом – ремонтом кораблей и судов Черноморского флота, обеспечением технической готовности флотских сил. Тем не менее у нынешнего года в жизни предприятия принципиальная особенность – завод в 2019-м в таких формате и статусе существует последний год. Что будет завтра?

– Действительно, мы и сейчас, и, уверен, завтра будем заняты конкретным делом. Напомню: в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1656 ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России определено единственным исполнителем, у которого размещаются заказы для реализации Государственной программы вооружения на 2011-2020 гг. по теме «Работы по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов ЧФ».

На основании и исходя из этого в настоящее время предприятие и выполняет работы по восстановлению и поддержанию технической готовности кораблей и судов Черноморского флота в рамках заключенных государственных контрактов. На это имеются все разрешительные документы.

К слову, в этой связи замечу: в Севастополе судоремонтом как видом деятельности занимается несколько сот предприятий, фирм, фирмочек. По крайней мере, такое количество предпринимателей заявляется в своих учредительных документах. На самом деле в судоремонтной отрасли заняты несколько десятков, а реально действует не больше, чем пальцев на руках одного человека. И в этой нише место нашего завода вполне конкретно и весомо – флагманом черноморского судоремонта 13 СРЗ называют не зря. Судите сами.

За три квартала этого года объём освоенных средств составил около 800 млн рублей, что практически соответствует плановым объёмам показателей основного производства. Причём некоторые производственные подразделения и участки план перевыполняют, например, Цех № 2 – 109,8%. Ежемесячно заводчане трудятся на более чем сорока флотских объектах. Например, в третьей декаде октября работы ведутся на 43 надводных кораблях и судах, а также на ДЭПЛ «Алроса».

– Какие это объекты?

– «Заказы», конечно, разные по объёму и сложности, но каждый из них значим, без завершения работ корабль в море не выйдет. Например, если посмотреть ежедневно составляемую таблицу сведений расстановки производственных рабочих, то можно сделать определённые выводы. Скажем, в последние дни объектами, которым уделяется внимание, стали флагман флота ГРКР «Москва», БДК «Саратов», «Ямал», СКР «Ладный». Особый объект – подводная лодка «Алроса». На этом «заказе» каждый день задействовано до ста производственных рабочих. И это – без учета специалистов других служб и подразделений. То же самое можно сказать о РКВП «Бора». Задачи – ответственные, потому темпы работ – высокие.

– Очевидно, объём работ определяется техническим состоянием кораблей и судов. Ведь что греха таить: хотя на флот приходят новые корабли, катера, суда, всё-таки состав флота имеет, мягко говоря, «солидный возраст». Скажем, все большие десантные корабли, составляющие основу «Сирийского экспресса», уже давно пересекли черту нормативных сроков эксплуатации. Так, например, БДК «Саратов» построен в 1965 году. Его срок эксплуатации «в идеале» – 25 лет. Однако на нём мы и сейчас ведём работы. Это значит, что корабль ещё послужит в составе флота.

– Конечно, с одной стороны, это свидетельствует о надёжности продукта отечественного кораблестроения, предопределившего их «долгожительство». Это также говорит о правильной, выверенной эксплуатации нашей техники моряками. Это говорит и о качестве нашего судоремонта. Вместе с тем надо понимать: вечного ничего нет. Сейчас интенсифицировалось российское военное кораблестроение, активно идёт модернизация. К примеру, на днях был отмечен 60-летний юбилей СС «Эпрон». Черноморский спасатель не только в строю, но и в полной мере востребован, ибо его «содержание» отвечает современным требованиям – судно обладает современными комплексами, оборудованием, техническими средствами.

Однако решать задачи судоремонта, технического обеспечения в сложившихся условиях непросто. Это связано в том числе и с тем, что многие запасные части и комплектующие «советского образца» не производятся, есть сложности и с импортозамещением, ведь на ряде кораблей – те же двигатели были произведены в УССР, а БДК пр.775 строились в Польше…

Конечно, хватает работы и на «молодых» кораблях – речь о сервисном обслуживании, об оперативно возникающих задачах. Так, например, не так давно заводчане работали на корабле связи «Иван Хурс».

В то же время подчеркну: объём наших работ, несмотря на возникающие проблемы, всё-таки зависит от объёмов финансирования в рамках Гособоронзаказа. Говоря об этом, хотел бы от имени администрации и трудового коллектива завода выразить слова благодарности Главному командованию, Техническому управлению ВМФ за поддержку предприятия в решении вопросов увеличения объема авансирования по Государственному контракту от 14 ноября 2018 года. В сентябре 2019 года предприятие получило необходимые денежные средства для выполнения работ в рамках ГОЗ.

– Александр Петрович, вы коснулись вопроса сервисного обслуживания. Существующий в этом деле порядок определяет: сервисным обслуживанием должны заниматься заводы-изготовители. Таким образом, объективно это влияет на формирование конкурентной среды. Получается, что часть средств Гособоронзаказа, выделяемых на поддержание технической готовности сил Черноморского флота, будет перераспределена…

– Отмечу принципиальный момент: именно наше предприятие определено единственным исполнителем работ на плановый период 2020 – 2022 гг. Это значит: работа есть, работа будет. Следовательно, будет занятость и зарплата. С решением вопроса по определению нашего завода единственным исполнителем по заданию выполнения Государственного оборонного заказа работы будут организованы качественно и в срок.

Мы являемся заводом комплексного судоремонта, в Южном регионе таких предприятий, как наше, нет. Однако наши коллеги способны эффективно действовать по ряду направлений судоремонта. И они в рыночных условиях всячески заявляют о себе, что, в принципе, естественно. С некоторыми из них мы взаимодействуем, что способствует решению задач в интересах флота.

С целью усиления позиций предприятия в конкурентной среде в качестве генеральной стратегии определено повышение эффективности производства. Для реализации данной стратегии разработан ряд конкретных мероприятий по повышению эффективности управления всеми видами ресурсов, в том числе и антикризисный план, согласованный с ОВУ ВМФ.

На предприятии планируется к внедрению с 1 марта 2020 года система оценки результатов труда по ключевым показателям эффективности деятельности каждого структурного подразделения. Целью внедрения данной системы является повышение мотивации всех работников для своевременного и качественного выполнения работ в рамках Гособоронзаказа. При этом оплата труда рабочих и специалистов сохранится на прежнем уровне, а при выполнении плановых заданий в рамках ГОЗ – досрочно подлежит увеличению.

Америки я не открою: конкурентная среда меняется и будет меняться, о чём свидетельствует развитие судостроительной и судоремонтной базы Республики Крым. Но сутью происходящих перемен, если мы говорим о 13-м СРЗ, на мой взгляд, является не это. Главный тренд перемен – создание Южного центра судостроения и судоремонта, или как его иногда называют, Судостроительно-судоремонтного кластера Азово-Черноморского региона. В его состав предполагается включить несколько предприятий, в том числе и наш завод. Важнейший этап в этом сложнейшем и важнейшем процессе – акционирование завода и смена его собственника.

Данный вопрос с 2016 года находится во всесторонней проработке заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, центральными органами военного управления и профильными промышленными организациями. В результате длительной и тщательной работы, в том числе с учетом опыта интеграции судоремонтных предприятий в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация», было принято окончательное решение о смене подведомственности ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РФ в пользу Минпромторга России.

Как известно, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 227-р ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ включено в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации. Определённая позиция в данном вопросе сейчас реализуется.

Минпромторг России в настоящее время начал подготовку проекта указа Президента РФ о передаче ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» в состав Объединенной судостроительной корпорации. В пояснении к этому решению министерства сказано о том, что «в целях эффективного использования средств федерального бюджета представляется целесообразным произвести консолидацию производственных активов по судоремонту посредством интеграции ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Минобороны России в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» путем его преобразования в акционерное общество, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности, с последующим внесением 100 процентов акций минус одна акция в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация» в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала».

По обнародованным данным, вступление в силу указа ожидается в феврале 2020 года.

– А что за этим последует?

– Полагаю, что на этот вопрос способен ответить новый собственник. Со своей стороны могу сказать: мы ожидаем развития. Развития производственных фондов, технического перевооружения предприятия, внедрения новых технологий. Новый статус и формат деятельности предприятия позволит это делать, привлекать инвестиции и, что немаловажно, расширять свою сферу деятельности, в том числе став «игроком» на рынке гражданского судоремонта.

– Судоремонтников эти перемены волнуют: как с точки зрения сохранения компетенций военного судоремонта, объёма ГОЗ, так и с точки зрения сохранения рабочих мест…

– Поверьте: перемены волнуют меня не меньше, чем любого заводчанина. При этом, подчеркну, мы опираемся на опыт коллег с Балтики, Севера, с Дальнего Востока. Мы ощущаем поддержку коллег из Главкомата ВМФ, Минпромторга, ОСК. На днях в Санкт-Петербурге я участвовал в торжествах по случаю 100-летия Технического управления ВМФ России, встречался и беседовал с экс-главкомами адмиралами Владимиром Ивановичем Королевым и Виктором Викторовичем Чирковым, работающими сегодня в руководстве ОСК. Состоялся хороший разговор и с адмиралом Александром Викторовичем Витко, который прекрасно знает возможности и проблемы завода, влияет на его перспективы. Удалось переговорить и с коллегами-профессионалами. Думаю, что нам удастся избежать каких-то потрясений. Порукой этому – план работы до 2022 года.

Что же касается сохранения рабочих мест, то тут и политика, и практика просты и понятны: численность основных производственных рабочих и специалистов определяется величиной портфеля заказов, выполняемых в рамках ГОЗ. Разумеется, она подлежит корректировке в зависимости от выделенных лимитов денежных средств на выполнение работ в плановом периоде. Именно поэтому в 2019 году было произведено сокращение не задействованных в производственном процессе должностей в количестве 60 единиц при общем количестве 1700 работников.

К кадрам мы относимся внимательно, прекрасно осознавая: развитие производства потребует рабочих рук. А профессионал-судоремонтник – «товар штучный». Надеюсь, все это понимают. Так что, заключая на разговор, резюмирую: 2019 год 13-й завод завершит достойно, а 2020-й встретит с надеждой на хорошие и прочные перспективы.

Сергей Горбачев

Фото автора и журнала Korabel.ru

Источник: Вести.Севастополь