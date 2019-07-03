Новые избирательные участки и отказ от рекламных плакатов – в Севастополе обсуждают выборы

3 июля 2019     24
Новые избирательные участки и отказ от рекламных плакатов - в Севастополе обсуждают выборы

В правительстве города прошло заседание совета политических партий.

Некоторые избирательные участки перенесут во временные помещения. Вице-губернатор Андрей Шишкин связал это с тем, что в части зданий, где они размещались, начинается капитальный ремонт, а часть меняет профиль. Сейчас новые помещения нужно оборудовать в соответствии с требованиями специалистов МЧС и МВД.

Также в удалённых местах оборудуют временные пункты. Но их будет немного – пока предполагается, что хватит 4-5-ти.

О том, где именно будут располагаться новые избирательные участки, власти города обещали проинформировать дополнительно. Также продолжит действовать система “Мобильный избиратель”.

На заседании прозвучало предложение отказаться от предвыборной рекламы на баннерах. Такую идею озвучил председатель регионального отделения партии “Справедливая Россия” Евгений Дубовик. Отказаться предлагается от использования рекламных конструкций, которые установлены нелегально, а деньги направить в фонд помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области. 

По словам губернатора Дмитрия Овсянникова, оставшиеся 430 рекламных щитов (а их было более 2000) установлены незаконно. Как сказал глава города: “при демонтаже невозможно не задеть какую-либо из партий”.

Выборы в Законодательное собрание Севастополя пройдут в сентябре 2019 года.

Источник: Вести.Севастополь

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