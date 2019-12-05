Новые корабли ВМФ укомплектуют ракетами «Циркон» по поручению Путина

Итоги недели на четырех флота России

Главные темы рубрики:

– 1 декабря на всех флотах России начался новый учебный год.

– Верховный главнокомандующий России провел совещание с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса по развитию ВМФ. Владимир Путин предлагает вооружить новые корабли комплексами «Циркон».

– Учебный корабль «Перекоп» пересек три океана и зашел в Средиземное море. Он держит курс на Севастополь.

– Ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегаты ВМС Китая Вэйфан и ЮАР «Аматола» завершили совместные антитеррористические учения в районе мыса Доброй Надежды.

– В Мурманской области заступил на боевое дежурство дивизион арктических зенитных ракетных комплексов “Тор-М2ДТ”.

– Арктические подразделения Северного флота начали новый учебный год с занятий по управлению собачьими упряжками и буксировке лыжников с вооружением.

– Соединение береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота отметило 5-летие со дня образования.

– Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил на праздновании Дня ВМФ Индии в городе Мумбаи.

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Источник: Вести.Севастополь