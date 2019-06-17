Новые сотрудники Росгвардии приняли присягу

В Севастополе увеличился личный состав Росгвардии. Сегодня, 17 июня, присягу приняли тридцать новых сотрудников вневедомственной охраны.

Федеральная служба войск национальной гвардии России была создана в 2016-м году. В Севастополе тогда же появилась традиция – давать присягу на территории музейно-мемориального комплекса “35-ая береговая батарея”. Полицейские сдали квалификационные экзамены и под руководством наставников прошли обучение.

В состав Росгвардии входят отряды быстрого реагирования и специального назначения, подразделения вневедомственной охраны. Сегодня у гвардейцев, принявших присягу, выходной, а завтра начнётся служба. Этим сотрудникам предстоит охранять особо важные государственные объекты и обеспечивать правопорядок.

Источник: Вести.Севастополь