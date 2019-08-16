Новые схемы махинаций с недвижимостью – расследование программы "События недели"

– Правительство Севастополя предупреждает жителей города о появлении мошеннических схем при продаже жилья. Потенциальным покупателям предлагают заключать договоры в обход федерального закона. Что это за схема?

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Почему застройщики пытаются подменить долевое участие договором займа, отдавать который обещают недвижимостью? Чем закончился эксперимент нашего корреспондента, который попробовал купить недвижимость в компании, у которой ещё нет разрешения на строительство. И как застраховать себя от покупки квартир-призраков? Инструкция по покупке жилья в новостройках от опытных риэлтеров и Минстроя России.

Приёмная кампания в учебных заведениях подошла к концу. Кто нашёл свои фамилии в списках поступивших? Больше половины первокурсников – жители материковой части России. Почему они выбирают Севастополь и как проходит адаптация на крымской земле? Стало ли больше бюджетных мест? Для чего открывают новые специальности и какие профессии всегда вне конкуренции?

Смотрите в итоговой программе “Вести-Севастополь. События недели” в это воскресенье, в 8:40 утра на канале “Россия 1”.

Источник: Вести.Севастополь