Новые территории для благоустройства в Севастополе выберут онлайн-голосованием

На выбор жителям города будет предложено 20 общественных пространств, которые нуждаются в благоустройстве. Горожанам нужно будет выбрать одно в каждом из четырех районов Севастополя, сообщает ИА «Севастополь».

Голосование будет проходить с 6 по 10 апреля на официальном сайте правительства.

В Ленинском районе на голосование представят зеленые зоны:

между улицами Боцманской и Флагманской, рядом с домом № 141 по ул. Хрусталева, скверы в районе спуска Котовского, рядом со школы № 44, рядом с домом №97 по ул. Хрусталева.

В Гагаринском районе:

зеленая зона в районе дома № 24а по проспекту Героев Сталинграда, зеленая зона по улице Молодых Строителей рядом с домами №№ 24-26, малые скверы на улице Вакуленчука, сквер у памятника Дмитрию Ульянову, сквер у памятника Юрию Гагарину.

В Нахимовском районе:

сквер «Забалканский» на ул. Адмирала Макарова, сквер им. Папанина, сквер в районе арки по улице Генерала Мельника, сквер рядом со стадионом на улице Героев Севастополя, зеленая зона около магазина на улице Горпищенко, 61.

В Балаклавском районе это будут скверы:

по улице Тимирязева в Сахарной Головке, по улице Спартаковской возле гаражного кооператива «Автолюбитель», в первом отделении агрофирмы «Золотая Балка», в районе кирпичного завода, парк в селе Хмельницкое.

Те пространства, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках софинансирования из бюджета страны и города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь