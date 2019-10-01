Новые члены правительства Севастополя прокомментировали свои назначения

30 сентября 2019     28
Новые члены правительства Севастополя прокомментировали свои назначения

Михаил Развожаев сегодня представил новую команду правительства Севастополя. В том числе – 5 новых вице-губернаторов. Один из них – Денис Солодовников – в последствии станет первым заместителем. Должность пропишут в уставе города. Какие сферы получили новых руководителей и какие вопросы они планируют решить в первую очередь?

“Ключевым” вице-губернатором стал, теперь уже бывший, заместитель министра науки и высшего образования России Денис Солодовников. В его зоне ответственности будет реализация программы социально-экономического развития региона, контроль работы департаментов капитального строительства, имущественных и земельных отношений, транспорта, архитектуры.

«Он будет заниматься созданием государственного треста, о котором я говорил, – «Севастопольстройпроект», который должен помочь в следующем году показать другое качество реализации ФЦП и, конечно же, вопросами приведения в порядок генплана, чтобы в обозначенные сроки этот генеральный план был доработан и внесен для утверждения в Законодательное собрание», – прокомментировал это назначение Михаил Развожаев.

«Про кассовое освоение губернатор уже сказал, вы знаете, есть большая проблема, но я думаю, что мы весь 19 год посвятим вопросам текущего статуса мероприятий, ревизии, инвентаризации программы и, естественно, вопросам освоения средств», – заявил Денис Солодовников.

Он станет первым заместителем губернатора. Такую должность сейчас устав Севастополя не предусматривает. Изменения в документ рассмотрит Законодательного собрание, заявил глава города. Должности заместителей губернатора заняли два коллеги Михаила Развожаева по общероссийскому народному фронту.

 

Светлана Пирогова будет курировать департамент аппарата губернатора и правительства, а еще – главное контрольное управление. Департамент финансов и главное управление потребительского рынка –  Алексей Парикин.

«Сейчас у нас идет подготовка бюджета, все по плану, поэтому здесь никакой торопливости не должно быть, по потребительскому рынку: ко всем будем подходить системно, не должно быть никаких вопросов, которые возникали до сего момента», – сообщил Алексей Парикин.

Еще два заместителя горожанам уже знакомы. Депутат Законодательного собрания Севастополя первого созыва Александр Кулагин теперь курирует работу сфер здравоохранения, труда и социальной защиты. А бывший член Совета Федерации Ольга Тимофеева – сферы образования, науки, культуры и спорта.

«В первую очередь, я, конечно, объеду все больницы Севастополя, чтобы увидеть их состояние, – заявил журналистам Александр Кулагин. – Очень много мы получаем жалоб и, когда я был депутатом, много поступало жалоб от избирателей. Нам надо сделать так, чтобы у нас в городе было полное кадровое обеспечение медицинским персоналом».

«Заработная плата в бюджетной сфере, учителей, врачей, воспитателей, наша задача – сформировать механизм и выстроить систему так, чтобы уже таких шатаний не было. Майские указы должны исполняться», – добавила Ольга Тимофеева.  

Кресла в правительстве покинули два вице-губернатора – Андрей Шишкин и Иван Кусов. А вот Владимир Базаров продолжит курировать сферу городского хозяйства. Из его новых полномочий – контроль работы Севприроднадзора.

Департамент сельского хозяйства теперь в зоне ответственности Марии Литовко, которая также продолжит работу над  экономическим развитием региона. Три департамента – общественных коммуникаций, общественной безопасности и территориального развития будет курировать сам Михаил Развожаев.

«Это основной костяк. Конечно, определенные кадровые изменения до конца года, наверное, возникнут, но это уже будут точечные решения. Можно сказать, переходный период сегодня закончен. С этой недели мы приступаем уже к работе в новом составе», – подытожил Михаил Развожаев.

Кадровые перестановки произошли и среди руководителей подразделений правительства. В отставку отправлены главы департаментов городского хозяйства Михаил Тарасов, транспорта – Игорь Титов, департамента по территориальному развитию Валентин Демидов. Образования и науки – Игорь Белозёров, имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин.

  

Вместо них кресла займут получившая сегодня повышение Елена Богомолова, а руководить ДИЗО станет Максим Левашов, который раньше возглавлял подразделение Росимущества в Севастополе. Также на должности назначены Илларион Гапицонов – он будет возглавлять департамент капитального строительства – и Анастасия Солопеко, которая в правительстве отвечает за департамент общественных коммуникаций.

Все назначенные руководители и вице-губернаторы пока будут работать с приставкой и.о.

Вероника Андреева, Сергей Буторин и Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь

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