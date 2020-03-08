Новый вокзал в Керчи откроют к началу летнего сезона перевозок

Он уточнил, что для перевозок по Крыму и Краснодарскому краю в этом году будут приобретены 10 новых составов: рельсовые автобусы и электропоезда.

«Сейчас двигаются с зимними графиками, задачу ставим к летнему графику», – приводит ТАСС слова главы Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Чепца.

Строительство ближайшей к Крымскому мосту железнодорожной станции Керчь-Южная, планируется закончить к вводу летнего расписания.

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