Новый вокзал в Керчи откроют к началу летнего сезона перевозок

Строительство ближайшей к Крымскому мосту железнодорожной станции Керчь-Южная, планируется закончить к вводу летнего расписания.
«Сейчас двигаются с зимними графиками, задачу ставим к летнему графику», – приводит ТАСС слова главы Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Чепца.
Он уточнил, что для перевозок по Крыму и Краснодарскому краю в этом году будут приобретены 10 новых составов: рельсовые автобусы и электропоезда.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь