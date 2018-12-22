Новый год в Севастополе: где провести время в дни новогодних каникул

На протяжении всех Новогодних праздников в Севастополе есть чем заняться. И не важно любите ли Вы неспешные прогулки или «веселые тусовки», интересные экскурсии по достопримечательностям города или походы в горы – Севастополю есть что Вам предложить и чем Вас удивить.

Одним из ярких украшений зимних праздников станет открытие 22.12.2018 Главной новогодней елки города Севастополя на площади имени адмирала П.С. Нахимова. Театрализованное новогоднее представление для детей и взрослых с участием творческих коллективов города Севастополя пройдет с 16:00 до 18:00 на площади имени П.С. Нахимова. С 18:00 до 20:00 развлекательную программу продолжат приглашенные артисты российской эстрады (группа «Стрелки», группа «Пропаганда»). Завершится праздничная программа фейерверком в 20:00.

Встретить наступающий Новый 2019 год можно также в самом историческом сердце Севастополя на площади Нахимова у Главной новогодней елки. В 22:00 начнется новогодняя концертная программа: яркие выступления артистов, искренние поздравления и пожелания счастья от Деда Мороза и Снегурочки, интерактивные игры. В 23:45 – поздравление с Новым 2019 годом Губернатора города Севастополя. В 23:50 – видеопоздравление с Новым 2019 годом Президента Российской Федерации. В 00:00 под звуки курантов при свете праздничного фейерверка в свои права вступает Новый 2019 год. До 02:00 на площади Нахимова праздник продолжит новогодняя видеодискотека (80-е, 90-е, современные ритмы и мелодии).

Особенным подарком для всех гостей и жителей Севастополя станет официальное открытие 29.12.2018 в Артиллерийской бухте зимнего катка с искусственным покрытием, который будет радовать всех и создавать праздничную атмосферу зимним дням до 24.02.2019.



В зимний сезон не прекращают свою работу многочисленные музеи и центры, что очень удобно для организации семейного отдыха с детьми. Многие из музейных учреждений готовят свои новогодние мероприятия:

– Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, где представлены экспозиции, посвященные первой и второй обороне города Севастополя (http://sevmuseum.ru);

– Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» (chersonesos-sev.ru);

– Севастопольский морской Аквариум-музей – один из старейших аквариумов в мире (sevaquarium.ru);

– Военно-исторический музей Министерства обороны Российской Федерации, посвященный истории Черноморского флота (muzey-sevastopol.com);

– Эко-парк семейного досуга «Лукоморье» – летняя резиденция Деда Мороза (park-lukomorie.ru);

– Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» (35batery.ru) и др.



Разнообразные экскурсионные программы региона и развлечения на рождественско-новогодние мероприятия традиционно предлагаются туристам и гостям города ведущими туроператорами города Севастополя.

В течение новогодних и рождественских праздников в учреждениях культуры и досуга города Севастополя запланировано более 200 различных мероприятий: детских спектаклей, праздников, концертов, мастер-классов, театрализованных и развлекательных программ, тематических праздников и выставок, которые будут интересны не только детям, но и их родителям.



С расписанием можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений культуры Севастополя и по телефонам, указанным в контактах:

Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского – lunacharskiy.com

ГАУК С «Севастопольский академический театр танца имени В.А. Елизарова» – yelizarovtheatre.com

ГБУК «Севастопольский театр юного зрителя» – sevtyuz.ru

Драматический театр им. Б. Лавренёва ЧФ – vk.com/teatr_lavreneva, tflota.ru

ГБУК «Культурно-информационный центр» – севкиц.рф

ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств»- сцки.рф

Интересная программа рождественских мероприятий подготовлена и другими учреждениями культуры и досуга города Севастополя (перечень учреждений – guk.sev.gov.ru)