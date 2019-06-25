Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму

Структуру 7-й десантно-штурмовой дивизии усилит новый десантно-штурмовой полк, который планируется создать в Крыму, сообщи глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов во вторник в ходе форума “Армия-2019” информационному агентству ТАСС.

“Сейчас в Крыму дислоцируется отдельный десантно-штурмовой батальон 7-й десантно-штурмовой дивизии. На его базе в последующем будет сформирован 97-й полк 7-й дивизии”, – сказал Шаманов

Международный военно-технический форум “Армия-2019” пройдёт в Севастополе с 28 по 30 июня. С программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Источник: Вести.Севастополь