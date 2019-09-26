Новый детсад на ул. Симонок будут обогревать солнечные батареи

На крыше нового детского сада, который строится на улице Симонок в Севастополе, установлены 150 солнечных батарей. Их подключат к системе теплоснабжения здания. Благодаря солнечной энергетике, в группах будет горячая вода и теплые полы.

Новый садик рассчитан на 8 групп, то есть он сможет принять 200 детей от года до 6 лет. Также в проекте здания заложены музыкальный и спортивный залы и предусмотрен лифт.

Сейчас в здании идут отделочные работы, началось благоустройство прилегающей территории.

Также в Севастополе строят еще один новый детский сад на улице Шевченко, два здания находятся в стадии капитального ремонта. Это садики на ул. Николая Музыки и Хрусталева.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь