Новый детсад построят в Севастополе до конца 2021 года

12 февраля 2020     18
Новый детсад построят в Севастополе до конца 2021 года

В Нахимовском районе по адресу улица Горпищенко, 111 началось строительство нового детского сада.

Учреждение рассчитано на 220 мест, 12 групп. Садик будет оборудован игровыми и музыкальным залами, на территории обустроят 12 игровых площадок с теневыми навесами. Ход начала работ проконтролировал первый заместитель директора департамента капитального строительства города Севастополя Игорь Ахмедов.

«Идёт формирование площадки, обустройство городка строителей, выполнены уже геодезические работы. Стоимость объекта – 211 миллионов рублей, со сроком выполнения до конца следующего года», – рассказал Игорь Ахмедов.

По его словам, в декабре 2019 года прошли закупочные процедуры, победителем стала фирма «Гермес» из города Курган, у которой уже есть опыт строительства социальных объектов.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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