Новый закон о виноградарстве и виноделии может быть принят в декабре

Сегодня в Массандре на IX Всероссийском саммите виноделов вице-спикер Думы Сергей Неверов сообщил, что 19 декабря российский парламент должен окончательно утвердить и принять федеральный закон о виноградарстве и виноделии. Работа над документом, который инициировали сами виноделы, велась более двух лет. Некоторые положения нового закона сегодня активно обсуждают на саммите в Крыму.

В законопроекте прописаны требования к учету и хозяйственному использованию земель, пригодных для выращивания винограда, ведению федерального реестра виноградных насаждений, их инвентаризации и паспортизации, сообщает ТАСС.

Документ предусматривает создание Центральной дегустационной комиссии и комиссий виноградовинодельческих зон. Также закон будет регламентировать работу саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов. Садоводы и огородники под действие этого документа не подпадают.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь