Новый конкурс на строительство КОС «Южные» объявят до конца октября

Строительство канализационных очистных сооружений “Южные” в Севастополе должно быть начато в этом году, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на утреннем аппаратном совещании в правительстве.

«Второй раз с подрядчиком ошибиться нельзя. Мы, во-первых, обеспечим жесточайшее казначейское сопровождение под этот проект. Там требуется еще перепроектирование, которое будет за счет будущего подрядчика”, – сказал Развожаев.

Конкурс на строительство очистных сооружений “Южные” объявят в конце этой или начале следующей недели, заявил сегодня заместитель губернатора Владимир Базаров.

Как сообщает РИА Недвижимость, на возобновление строительства КОС «Южные» найдены недостающие два миллиарда рублей. Общая стоимость проекта превышает 7 млдр. Это один из самых крупных объектов ФЦП развития Севастополя.

В 2017 году 2,05 миллиарда рублей были перечислены подрядчику – компании “Биотехпрогресс” – на расчетный счет в ПАО “ОФК БАНК”. Но у этого банка отозвали лицензию, и без денег компания не смогла приступить к работе. От обязательного казначейского сопровождения контракта заказчик и исполнитель отказались, и это стало поводом сначала для проверки Следственного комитета, а потом и возбуждения уголовного дела, потому что было нарушено антимонопольное законодательство.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь