Новый корпус образовательного центра «Бухта Казачья» готов принять 520 учеников

Сегодня День знаний. Редкий случай, когда дата совпала с выходным. Поэтому в Севастополе не будет торжественных линеек, за парты ученики сядут завтра. Но во многих семьях этот день посвятят подготовке: будут собирать рюкзаки, гладить форму. К тому же, как выясняется, не все школы города, по мнению родителей, полностью готовы принять детей: где-то ремонт затянул подрядчик, где-то возникают проблемы с тем, как добраться до школы, а где-то не успели с обустройством спортплощадки.

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Первый урок может обернуться трагедией, опасаются родители учеников школы №9. Вероника Дробинко показывает: перекрытия отсырели, балконы разрушаются. Войну за безопасность детей родители и общественники ведут с 2017 года. Жалобы отправляли и в городские департаменты, и в правоохранительные органы.

«И в следственный комитет обращался по этому вопросу, и к главе Нахимовского района. Пытаюсь с 17-го года решить вопрос с департаментом образования – не получается, ответ один: не до этого», – сетует общественник Анатолий Кулик. «У меня обращений на рассмотрении на сегодняшний день нет, – парирует Игорь Белозёров – и.о. директора департамента образования и науки г. Севастополя. – На сегодняшний день здесь нет угрозы безопасности детей и нет угрозы срыва образовательного процесса».

Глава департамента образования проводит для журналистов экскурсию по зданию: чистые кабинеты, новая мебель, свежая краска. Но специалисты Севавтодора признают: путь к школе – опасен.

«В том месте, где проходит пешеходная дорожка, необходимо обустроить понижение, должен быть лежачий полицейский, также нужно обозначить пешеходный переход разметкой», – отмечает начальник отдела организации безопасности дорожного движения ГБУ «Севавтодор» Сергей Волков.

На улицах Инженерной и Каманина, по которым дети ходят в школу, должны быть и пешеходные дорожки, и усиленное уличное освещение. За это отвечают две организации: департамент транспорта и “Севавтодор”.

«Выполнялся капитальный ремонт по этому участку, но по какой причине не было обустроено уличное освещение, я не могу вам сказать, потому что заказчиком данных работ являлся департамент транспорта», – объясняет Сергей Волков.

Ходить по опасной дороге школьникам придется еще год. Затем здание закроют на капитальный ремонт. А вот работы в школе №40 уже должны были завершить. Но за считанные дни до начала учебного года ещё не закончена внутренняя отделка помещений, не благоустроена территория, не смонтирована спортплощадка.

«Есть опасение, что что-то не досохнет, где-то не доделается, под побелкой или покраской этого всего не видно, и что-то может просто рухнуть детям на головы», – переживает Ирина Батилёва, мама ученика средней школы №40.

Ирина рассказывает: рабочих в школе увидели только в середине лета. Подрядчик, в свою очередь, заявляет: много времени ушло на корректировку проекта.

«Мы рассчитывали успеть к этому времени все работы выполнить, но вскрытие фундамента и анализ проектных решений привели к тому, что по опубликованным проектным решениям невозможно было работу выполнить», – объясняет исполнительный директор компании-подрядчика Эльдар Абелкасимов.

Фундамент укрепили, полностью заменили коммуникации, выполнили отделку фасада. Теперь более 100 рабочих трудятся в 2 смены. Завершить ремонт пообещали ко 2 сентября.

А в образовательном центре бухты Казачья ребята сядут за парты сразу в 73 классах. Этот корпус совершенно новый – он впервые примет 520 человек, на одном этаже сразу 10 кабинетов для начальной школы.

А еще новая столовая, оборудованный спортивный зал, компьютерные классы, просторные коридоры и холлы. Все условия для группы продлённого дня.

«Это 2 спальни, наши маленькие детки, которым меньше 6 лет будут спать днем, а после обеда будут заниматься кружковой деятельностью», – говорит Татьяна Донцова, директор образовательного центра “Бухта Казачья”.

В этом году при школах города построят 10 спортивных площадок. В 35-ой к первому сентября появился новый инвентарь для занятий физкультурой. Здесь занимается лучшая в городе команда по девичьему футболу. Да и сама школа по готовности к учебному году – одна из лучших. Когда нет ремонта, коллектив работает быстрее. Осталось только провести собрание для классных руководителей. А на партах севастопольских школьников уже ждут новые дневники.

Алёна Давыдова, Наталья Бабкевич, Антон Терешкин, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь