Новый корпус школы в бухте Казачьей наконец принял учеников

Сегодня утром в новом корпусе образовательного центра “Бухта Казачья” начались занятия. Но сначала ребят, которые будут здесь учиться, собрали на торжественную линейку. Их поприветствовал и.о. директора департамента образования Игорь Белозеров.

У врио губернатора города Михаила Развожаева принципиальная позиция – не ездить на торжественные открытия и перерезания ленточек, а выезжать туда, где есть проблемы, он был в новой школе накануне – смотрел, какую мебель привезли, и ее качество главе Севастополя не понравилось.

Уроки в новом здании должны были начаться еще накануне, но подвел поставщик мебели: парты и стулья в школу привезли только в воскресенье, и к утру понедельника не успели их собрать. Пришлось подключать учащихся техникумов, чтобы сегодня ученики перестали ютиться в других зданиях и пришли в школу, построенную для них.

Источник: Вести.Севастополь