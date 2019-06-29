Новый крест на скале у мыса Фиолент простоит минимум 100 лет – строители

На скале Богоявления начались работы по установке нового символа веры. Им предшествовал долгий подготовительный этап.

В марте правительство Севастополя совместно в Ассоциацией предприятий каменной отрасли России начали подготовку технического проекта. Его согласовал и благословил настоятель Свято-Георгиевского монастыря.

Первая часть работ по самой установке выполнена. Сделан фундамент. Первая секция забетонирована в скале на глубине двух метров. Всего собрано будет восемь секций.

Доставить плавкраном крест и строительные материалы весом 22 тонны помогло Министерство обороны России. Остальные работы будут производиться вручную.

“Конструкция рассчитана на 100 лет, но, даст Бог, будет стоять и дольше”, – рассказал директор департамента капитального строительства Севастополя Сергей Смирнов.

Напомним, работы должны занять две недели. Но у мыса Фиолент практически постоянно сильный ветер. Он и осадки могут замедлить установку креста. Установку планировали начать 28 июня, однако приступить к ним по погодным условиям в намеченные сроки не получилось.

Источник: Вести.Севастополь