Новый морской тральщик «Иван Антонов» направился из Петербурга в Севастополь

19 августа 2019     16
Новый морской тральщик «Иван Антонов» направился из Петербурга в Севастополь

Сейчас корабль находится в Северном море и направляется в пролив Ла-Манш для дальнейшего выхода в Атлантический океан.

В январе тральщик был принят в состав Черноморского флота. Это представитель нового поколения кораблей противоминной обороны, имеет на вооружении современное оборудование, гидроакустические станции, телеуправляемые и автономные подводные аппараты для уничтожения различных типов морских мин, сообщила пресс-служба флота.

В Санкт-Петербурге «Иван Антонов» участвовал в главном военно-морском параде и вот теперь возвращается в основной пункт базирования – Севастополь.

Для корабля это первый межфлотский переход: от Балтийского флота к Черноморскому, в ходе которого экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, а также выполнить ряд корабельных учений.

Служба информации «Вести Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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