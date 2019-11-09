Новый опорный пункт полиции открылся в Севастополе

Сейчас он самый большой и благоустроенный из четырёх отделений севастопольской полиции.

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Новый опорный пункт открыли в бывшем холле управления МВД. Сейчас он самый большой и благоустроенный из четырёх отделений севастопольской полиции.

«Здесь у нас размещены и отдельные комнаты отдыха, отдельно у нас комната СОК, отдельно у нас санузлы, душевая. Зал оперативного дежурного – светлый и просторный», – рассказывает заместитель начальника УМВД России по Севастополю Сергей Безуглый.

Здесь разместится первый в Севастополе ситуационный центр. Мощный техническо-программный комплекс будет работать на управление в кризисных ситуациях и моделирование последствий решений. Осталось только настроить оргехнику и переехать. Новый пункт разгрузит отделение на улице Пушкина, 10.

Из окон Управления МВД виден памятник полицейским, которые погибли, защищая Родину. К нему с утра несут цветы. Прошлое вспоминают молча. Говорят больше о будущем. О развитии криминалистического центра, о строительстве первого служебного дома и молодых кадрах.

«В этом году открылись ещё несколько кадетских классов. И теперь, именно с этого года юные ученики также одели форму и получили свои первые кадетские погоны. Этим стоит гордиться», – делится начальник отдела делопроизводства и режима УМВД по Севастополю Ольга Матус.

А на фоне имени Василия Бузина, начальника городского отдела милиции, вспоминают его письмо супруге с 35-й береговой батареи в огне Великой Отечественной войны.

«Родная, береги детей. Мы тут стоим насмерть. Детям не придётся краснеть за своего отца: скажешь им, что он был верным Родине до последней капли крови», – читает письмо Михаил Развожаев.

Тем, кто уже в мирное время ставит свой долг также высоко, готовят поощрения в виде квадратных метров.

«Это не при Союзе, ни в прошлом Украине… А сегодня мы начали строить первый дом. Пока идём мы по графику. И если даст бог всё нормально получится, к 2024 году мы должны построить четыре жилых дома по 92 квартиры, – отмечает начальник УМВД города Василий Павлов.

А пока строители работают, жильё структура предлагает ведомственное. Шесть комплектов ключей – в руках у будущих новосёлов.

«Я был в шоке, больше радовалась, мне кажется, жена, была в неимоверном просто. Нет съёмного жилья, гораздо проще», – радуется старший участковый уполномоченный отдела полиции Гагаринского района Александр Федурин.

Александр 6,5 лет в органах, всё это время работает участковым. Когда устраивался, думал, что первым в семье будет работать в полиции. Но на семейном обеде бабушка рассказала, что его прадед тоже был участковым.

Евгения Квашнина, Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь