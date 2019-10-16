Новый проект закона «О виноградарстве и виноделии» внесён в Госдуму

16 октября 2019     11
Новый проект закона «О виноградарстве и виноделии» внесён в Госдуму

На первом заседании рабочей группы Государственной Думы, посвященном подготовке новой редакции законопроекта «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» присутствовали депутат Госдумы Дмитрий Белик, Михаил Развожаев и руководители других заинтересованных регионов: Крыма, Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской и Астраханской области, республики Дагестан. Об этом сообщила пресс-служба депутата Дмитрия Белика.

«Это базовый закон, и, если мы его сможем принять до конца года, мы сможем с уверенностью говорить, что следующий год будет годом начала создания отрасли виноградарства и виноделия, а это значит – новые рабочие места и доходы в бюджет наших регионов», – заявил председатель парламента Вячеслав Володин.

Новый законопроект «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» внесён в Госдуму 16 октября. Предыдущий проект закона был отклонён парламентом, как не решающий проблему защиты отечественных производителей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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