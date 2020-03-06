Новый рентген-аппарат заработал в травмпункте первой горбольницы

Цифровой рентген-аппарат, позволяющий с высокой четкостью делать 15 снимков в час, был установлен на этой неделе в Первой городской больнице. Сегодня его работу проверил вице-губернатор Севастополя, курирующий сферу медицины, Александр Кулагин.

До этого в травмпункте работал рентген 1969 года выпуска. Большие ресурсы тратились на его обслуживание и ремонт, рассказал и.о. главного врача Первой городской больницы Андрей Коситченков, а о быстроте изготовления снимков не было и речи. Хотя каждые сутки в травпункт обращаются 40-50 человек.

Александр Кулагин сообщил, что в ближайшее время новое оборудование появится в городских больницах №4 и 5, а также в онкодиспансере.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь