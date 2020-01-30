Новый спектакль ТЮЗа «Печорин» постановщики обсудили с учителями Севастополя

В Севастопольском ТЮЗе “подружат” школу с театром. Для этого учителей города пригласили на творческую встречу с петербургским режиссёром, который сейчас работает над спектаклем “Печорин”.

Его впервые покажут 15 февраля, а пока создатели постановки обсудили с педагогами, какой должна быть премьера, чтобы она заинтересовала современных подростков.

«Мы его ищем в процессе репетиций, узнаём, кто он такой, этот человек. А он по сути в нас во всех есть, какая-то частичка его маленькая есть и в вас, и во мне, и в человеке, который за камерой, тоже есть Печорин. Печоринка какая-то, может быть, чертовщинка, а, может быть, что-то прекрасное», – считает режиссёр спектакля Леонид Прокофьев.

“Печорин” станет не первой постановкой театра юного зрителя, основанной на произведениях школьной программы. В репертуаре театра и тургеневская “Ася”, и повести Пушкина. Параллельно в ТЮЗе работают с современным литературным материалом. В марте здесь состоится премьера спектакля “Дневник кота убийцы” по произведениям британской писательницы Энн Файн.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь