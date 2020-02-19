Новый спортивный комплекс скоро появится в селе Андреевка

В Севастополе открываются новые спортивные объекты. В селе Андреевка уже закончен первый этап реконструкции футбольного поля. Скоро здесь будет отстроен современный спортивный комплекс.

В селе Андреевка открыли новое футбольное поле европейского стандарта – 105 на 68 метров. Оно относится к спортивной школе олимпийского резерва №8. В ней занимаются дети и подростки из разных районов города. Всего на футбольном отделении 312 человек. Многие выпускники уже добились заметных успехов – двое сейчас играют в команде футбольного клуба «Севастополь».

«Это поле будет востребовано именно ребятами, которые живут вдали от центральных районов Северной стороны. И мы очень рады, что это случилось. Всё для детей в первую очередь сельской местности», – говорит инструктор-методист отделения футбола СШОР №8 Игорь Берсенев.

Работы на этом поле начались в сентябре 2019 года. Субсидию на покрытие выделило Министерство спорта России. Но это только первый этап реконструкции. В планах правительства Севастополя создать полноценный спорткомплекс.

«На этом объекте в ближайшее время планируется восстановление трибун, беговые дорожки. Следующий этап второе спортивное такое же тренировочное поле и совсем в отдаленных перспективах планах сделать настоящую тренировочную базу», – рассказала заместитель губернатора Севастополя Ольга Тимофеева.

«Поле действительно классное, современное покрытие очень понравилось. У искусственного поля есть свои плюсы и минусы. На натуральном газоне может как-то приятнее, но на искусственном нет грязи слякоти», – считает воспитанник СШОР №8 Иван Клыков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь