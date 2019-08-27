Новый спорткомплекс откроется в Нижнегорском районе к концу 2020 года

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) откроется в Нижнегорском районе Крыма к концу 2020 года, сообщила пресс-служба министерства спорта республики во вторник.
В комплексе обустроят спортзал с телескопическими трибунами и тренажерный зал. Стоимость работ – 155 миллионов рублей.
Площадь ФОКа составит 2091 квадратный метр. Размеры многофункционального зала – 27 на 42 метра.
27 августа в 19:00 гостям и жителям Севастополя будет представлена концепция строительства спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Проект уже получил одобрение Главгосэкспертизы. Новый комплекс будет включать здание крытого катка и физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения занятий, в том числе для маломобильных групп населения.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь
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