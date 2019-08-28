Новый стадион открыли в Севастополе

В Севастопольской средней общеобразовательной школе №11 открыли новый стадион. Здесь появились беговые дорожки, футбольное поле и баскетбольная площадка.

Покрытие – искусственное, оно позволяет проводить занятие на стадионе круглый год. На работы ушло 10 миллионов рублей в рамках соглашения с Правительством Москвы. В течение года здесь также появится площадка для сдачи норм ГТО, игровая и прогулочная площадки для группы продлённого дня.

В школе №11 обучается почти 1000 ребят, помимо уроков физкультуры на новом стадионе будут проводить тренировки спортивные секции: здесь будет заниматься футбольная и гандбольная команды, секция ушу.

Исполняющий обязанности директора департамента образования Севастополя Игорь Белозёров отметил, в этом году в городе открыли уже второй школьный стадион. Первый появился в школе №49.

В городе уже начали строительство ещё 10 спортплощадок по программе развития образования в Севастополе.

Источник: Вести.Севастополь