Новый терминал аэропорта Симферополь обслужил 10 млн пассажиров

С момента открытия в апреле 2018 года, новый терминал аэропорта Симферополь обслужил 10 миллионов пассажиров.

Юбилейного путешественника определили 16 марта. Им стал житель Москвы Валерий Шабаев, который приезжал в Крым к родственникам. Валерий получил в подарок от аэропорта сертификат на обслуживание в VIP-зале, а также сувениры от партнёров воздушной гавани.

«Почти за два года работы новый аэровокзальный комплекс внёс существенный вклад в транспортную доступность Крыма, повысил туристическую привлекательность региона», – отметил гендиректор международного аэропорта Евгений Плаксин.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь