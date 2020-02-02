Новый томограф в горбольнице №9 будет работать круглосуточно

Новый компьютерный томограф в рентгенологическом отделении девятой городской больницы позволяет 64 раза условно “разрезать” пациента, чтобы заглянуть внутрь его организма. Прежде жителей Балаклавы отправляли на этот вид исследования в другие медучреждения города. При этом стационар 9-й преимущественно состоит из хирургических подразделений – ортопедического, урологического, гинекологического. Техническое обновление позволит ускорить диагностику почти всех заболеваний, а также быстрее, чем это было раньше, обследовать экстренных пациентов.

«В связи с объединением горбольницы №9 с Инкерманской городской больницей, прикреплённое население выросло у нас с 30 тысяч до 55 тысяч человек, – рассказывает Елена Волкова, главный врач городской больницы №9. – Уже сделали график работы, аппарат будет работать круглосуточно. Кроме наших пациентов, которые приписаны, мы можем принимать весь город по необходимости».

Отделение пополнилось и новым электронным маммографом. Для деликатных исследований инженеры создали деликатный аппарат. В отличие от старых моделей, прибор сдавливает сильно молочные железы. Прежде именно этот момент был предопределяющим для многих пациентов. Женщины отказывались идти на одно из ключевых обследований в рамках диспансеризации.

«Каждая женщина после 40-ка лет обязана проходить маммографию для раннего выявления онкологической патологии, – объясняет Анна Згонникова, заведующая рентген-отделением городской больницы №9. – Маммограф цифровой, он исследует молочные железы как женщинам, так и в редких случаях мужчинам, если есть на то показания».

Врачи девятой городской больницы в ближайшее время планируют первыми в городе запустить контрастную маммографию. Эта технология предполагает внутривенное введение пациенту йодосодержащего препарата, который в рентген-лучах позволяет увидеть области увеличенного кровотока. Так можно точнее и быстрее определить скрытые новообразования в тканях.

Не только новое оборудование, но также и ремонты отделений больниц улучшают качество оказания медицинской помощи, а от этого напрямую зависит средняя продолжительность жизни. И если раньше возрастным в Севастополе считался пациент 80-ти лет, сейчас эта граница поднялась до 90 лет. Люди приходят обследоваться, лечиться для того, чтобы жить дольше.

Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь